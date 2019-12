Napoli, per Ancelotti decisivo il Genk: Gattuso o Reja i possibili sostituti

La mediocrità dell'ultimo mese e mezzo è stata confermata anche a Udine, dove il Napoli non è riuscito ad andare oltre l'1-1 e ha rischiato di perdere un'altra partita, la seconda di fila. Alla fine è un guizzo di Zielinski a salvare Carlo Ancelotti, sulla cui posizione le riflessioni sono ancora in corso. Aurelio De Laurentiis ha chiamato il suo allenatore, gli ha chiesto un parere sulla gara e adesso sta pensando al futuro. Per ora Carletto non si tocca, diventa decisiva la sfida di martedì con il Genk. Intanto il presidente comincia a guardarsi intorno.

Da Gattuso a Reja, il casting - E' cominciato - si legge sull'edizione odierna de Il Mattino - in settimana il casting per l'eventuale sostituto di Ancelotti, che verrebbe chiamato in causa solo in caso di mancata inversione di tendenza da parte dell'allenatore di Reggiolo. Tra le idee del Napoli ci sarebbe anche Allegri - che però ha fatto sapere che fino a fine stagione resterà fermo - un vero sogno proibito per De Laurentiis. Resta in ballo Gennaro Gattuso, ma attenzione anche all'operazione nostalgia che porterebbe ad un clamoroso ritorno di Edy Reja.