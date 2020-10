Negrisolo su Donnarumma: "Gigio non ha limiti, può diventare tra i migliori portieri al mondo"

Roberto Negrisolo, storico preparatore dei portieri del Milan, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport di Gigio Donnarumma: "Uno come Donnarumma potenzialmente non ha limiti, potrebbe diventare fra i primi 4 portieri del mondo, che secondo me sono Alisson, Oblak, Szczesny e Courtois. Ha delle doti eccezionali, ma deve ancora crescere tecnicamente. Ad esempio, si butta sempre da fermo e a volte ha le gambe troppo larghe in partenza. Dopo l’exploit dell’esordio a 16 anni, ad un certo punto sembrava aver smesso di fare progressi. Adesso invece mi pare in miglioramento. Se lavora bene, il futuro sarà senz’altro suo. Ho trovato un ragazzo più grande rispetto alla sua età. Nella mia esperienza la sua crescita è stata continua. È già di altissimo livello ma ha ancora tanti margini di miglioramento. Non sono preoccupato per il futuro perché fin quando vedo giocatori così attenti e sereni, il loro comportamento mi porta ad essere positivo e so che la società sta lavorando in una certa direzione".