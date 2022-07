Nesta: "Il Milan deve aggiungere ancora qualche pezzo importante per fare una Champions diversa"

MilanNews.it

Alessandro Nesta, ex difensore rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del percorso che potrebbero avere le italiane nella prossima Champions League: "Qual è la più attrezzata per arrivare in fondo? L’Inter, poi la Juventus. Il Milan deve aggiungere ancora qualche pezzo importante per fare una Champions diversa, ha iniziato da poco un percorso. Il Napoli ha perso un po’ l’anima. Koulibaly e Insigne sono grandi campioni che tengono unita la squadra anche al di fuori del campo, rimpiazzarli sarà difficile".