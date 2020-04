Nesta: "Quando è arrivato Stam dovevo farmi il culo ogni giorno"

Alessandro Nesta, ex difensore rossonero ora allenatore del Frosinone, ha parlato del suo passato in una diretta Instagram con Fabio Cannavaro: "Sarei restato a vita alla Lazio senza i casini che sono successi nell’ultimo anno. Sono andato al Milan e facevano tutto un altro calcio. Anche in rossonero pensavo di poter restare tranquillamente dieci anni dopo aver vinto subito la Champions, invece arrivò Stam e lì capii che il mio posto non era assicurato. Dovevo farmi il culo ogni giorno (ride, ndr)", le dichiarazioni dell'ex difensore.