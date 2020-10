Niang, possibile ritorno in Italia: l'ex Milan seguito dal Genoa

Nonostante il mercato sia ancora lontano, molte squadre stanno già riflettendo sui possibili colpi di mercato a gennaio. Tra queste formazioni figura anche il Genoa che, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, avrebbe messo nel mirino un ex attaccante rossonero. Mbaye Niang, con un passato anche con la stessa maglia del Grifone, potrebbe tornare in Italia ed essere quindi il rinforzo per l'attacco della formazione di Rolando Maran.