Niente Allegri. Il nuovo allenatore del Benfica sarà Bruno Lage

vedi letture

Il Benfica non ha iniziato esattamente nel migliore dei modi la stagione, la dirigenza si attendeva un avvio diverso e per questo è stato esonerato il tecnico Roger Schmidt. Le Aquile hanno raccolto 7 punti in 4 partite e per risollevarsi hanno pensato anche a Massimiliano Allegri, tecnico esonerato dalla Juventus soltanto 4 mesi fa. Secondo quanto riportato da Fichajes.net però, il prescelto sembra essere Bruno Lage, che ha già allenato al Da Luz in passato e che è senza squadra dopo l'esperienza al Botafogo.

Le parole con cui Rui Costa ha ufficializzato la separazione da Schmidt.

"Roger Schmidt non è più l'allenatore del Benfica. Lo confermo. Vorrei ringraziarlo per tutto l'impegno e il lavoro che ha profuso per il nostro club, per i titoli conquistati e per i giovani della formazione che ha sviluppato. Abbiamo ritenuto che fosse giunto il momento di cambiare allenatore, stiamo già guardando al futuro e lavorando sul prossimo allenatore, che si saprà nel prossimo futuro.

Il nuovo allenatore ha voluto arrivare in tempo con tutto ciò su cui può lavorare in questa fase. Anche se siamo in una pausa FIFA, dobbiamo ricordare che avremo solo 5/6 giocatori al centro sportivo del Benfica perché il resto sarà in nazionale e crediamo di avere molto margine e qualità per ribaltare la situazione. È sempre una delusione per tutti quelli che lavorano quando c'è un esonero. Con Schmidt c'era un'intesa, è un grande uomo e non posso dimenticarlo. Il rapporto umano non è stato minimamente compromesso".