Nocerino ci crede: "Quarto posto ancora possibile, se il Milan facesse un filotto di vittorie..."

"Il Milan può lottare per un posto nelle prime quattro?". Antonio Nocerino, ex centrocampista rossonero, ha risposto così a questa domanda ai microfoni di Tuttosport: "Io spero proprio di sì. Probabilmente in molti pensano che, ad oggi, arrivare in Europa League sia l’obiettivo più alla portata, ma se il Milan facesse un filotto di vittorie, inizierebbe a risalire in maniera importante. Adesso il Milan si deve allontanare dalla zona calda, perché l’ambiente non è abituato a vivere quella parte della classifica. Prima si esca dalle sabbie mobili e poi si pensi a guardare in alto".