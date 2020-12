Nocerino: "Il Milan sta avendo una continuità di risultati importante"

Intervenuto a Tiki Taka, Antonio Nocerino, ex centrocampista rossonero, ha parlato così della corsa scudetto: "Io penso che ci sono due squadre più attrezzate per vincere lo scudetto, cioè Juventus e Inter. Il Milan, però, sta avendo una continuità di risultati importante. Sono curioso di vedere a marzo la classifica e a quel punto si può capire qualcosa in più su chi lotterà per la vittoria finale. Parlare adesso non si può, ci sono ancora troppe partite da giocare".