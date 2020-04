Novellino sul Milan: "La società attuale vuol far credere che i calciatori normali che hanno preso siano dei fuoriclasse"

In merito all'addio di Boban, l'ex rossonero Walter Novellino ha dichiarato a itasportpress.it: "E’ stato un grande dispiacere per me il suo addio. E’ una persona perbene e diretta e poi ci ha messo la faccia ma questo non è il Milan di Berlusconi e che ho conosciuto io. Questa è una squadra senza campioni e la società attuale vuol far credere che i calciatori normali che hanno preso siano dei fuoriclasse".