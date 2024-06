Nuovo tentativo italiano per Vranckx: ci prova il Bologna

Nelle scorse settimane Tuttomercatoweb.com aveva raccontato di un nuovo interesse da parte del campionato italiano per Aster Vranckx, centrocampista belga con un passato nel Milan nella stagione 2022/2023 con cui mise insieme un totale di 11 presenze con un assist all'attivo.

Il giocatore, che prenderà parte alla spedizione per Euro 2024 col suo Belgio, la passata stagione, dopo il mancato riscatto da parte dei rossoneri, era diventato un obiettivo forte della Fiorentina. Le parti erano vicinissime agli accordi del caso, con i viola che però preferirono poi tirarsi indietro da un investimento che sarebbe stato fuori dai paletti economici della società di Commisso, ovvero circa 18 milioni di euro.

Ora però come detto l'Italia torna a flirtare col suo profilo, visto anche il contratto col Wolfsburg in scadenza nel 2025 che per forza di cose ne abbatterà il prezzo durante la sessione estiva appena cominciata. Nelle passate settimane erano state il Napoli e la Lazio le squadre che avevano sondato il suo nome, mentre oggi è da segnalare l'inserimento del Bologna che dalla sua potrà giocarsi la carta della partecipazione alla prossima Champions League. Da segnalare come il nuovo tecnico rossoblù sia proprio quel Vincenzo Italiano che lo scorso anno spingeva per il suo approdo in riva all'Arno.