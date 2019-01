Oddo: "Gattuso e Ancelotti sono due trascinatori nati. Su Higuain..."

Intervenuto a Radio 24 durante "Tutti convocati", Massimo Oddo, ex terzino rossonero, ha rilasciato queste parole sul match di domani sera tra Milan e Napoli: "Ancelotti non le lascerà trapelare le emozioni, è il suo lato del carattere forte. Non si farà mai vedere emozionato, anche se immagino che sarà difficile per lui che ha fatto la storia del Milan non emozionarsi. Rino Gattuso è molto più sanguigno, più emotivo di Ancelotti. Ma il carisma è simile, sono due trascinatori nati. Ancelotti è così con i suoi per carattere ma c'è anche uno studio dietro al suo atteggiamento nei confrontri dei calciatori. Higuain? Seedorf si sentiva sempre Seedorf, ovunque andasse a giocare si sentiva leader. Ci sono giocatori, invece, che si sentono perdere certezze se non coccolati. Alla Juve Higuain poteva non segnare per 3 partite, la Juve magari le vinceva lo stesso e quindi le critiche erano inferiori. Al Milan di quest'anno è diverso, se non segni per 3 partite la colpa è tua".