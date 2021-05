Il 21 maggio 2016, in occasione della finale di Coppa Italia contro la Juventus, Mario Balotelli ha giocato la sua ultima partita con la maglia del Milan: l'attuale centravanti del Monza entrò in campo al 112' al posto di Kucka. Il match terminò 1-0 per i bianconeri grazie ad un gol al 110' di Morata.