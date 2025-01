Pancaro: "Conceiçao ha tutte le caratteristiche per essere l’allenatore giusto per il Milan"

Giuseppe Pancaro, ex terzino rossonero ed ex compagno di squadra alla Lazio tra il 1998 e il 2000, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport nella quale ha spiegato cosa può portare il portoghese al Milan: "Cosa può portare al Milan? Intanto ha subito conquistato un trofeo, che è la cosa più importante, dato che si gioca proprio per questo motivo. È normale che in una decina di giorni, da un punto di vista dei principi tattici, non poteva portare chissà cosa. Ma ha trasmesso determinazione alla sua squadra, dal secondo tempo contro la Juventus in poi si è visto. Questo è quello che vuole dai suoi. Chiederà sempre aggressività, corsa e praticità.

Non ci poteva essere inizio migliore. Io conosco molto bene i tifosi del Milan, anche io avevo subito creato con loro un grande feeling, percepivo il loro calore e Sergio li ha conquistati. Questo è un valore aggiunto per lui e per la squadra. Se è l’uomo giusto per il Milan? Starà a lui conquistarsi la conferma con lavoro e risultati. È partito alla grande, secondo me ha tutte le caratteristiche per essere l’allenatore giusto per il Milan".