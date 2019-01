Pancaro: "Milan-Napoli gara speciale per Ancelotti, vivrà emozioni molto forti"

Intervistato da tuttonapoli.net, Giuseppe Pancaro, ex terzino rossonero, ha parlato così di Carlo Ancelotti in vista della sfida di sabato tra Milan e Napoli: "Carlo è una persona speciale, riesce a creare un’empatia fortissima coi suoi giocatori. Guardando le ultime partite, l’impressione è che sia già entrato nella testa e nei cuori della sua squadra. Proprio come al Milan. La gara di sabato? Sarà una partita speciale per Ancelotti. Carlo si lega profondamente agli ambienti in cui lavora. Vivrà emozioni forti perché ha indossato quella maglia sia da calciatore che da allenatore vincendo tutto ciò che era possibile vincere”.