Pancaro su Lazio-Milan: "I rossoneri dovranno sopperire alla mancanza di Ibra con una prova di squadra"

Il doppio ex Giuseppe Pancaro, intervistato da Tuttosport, ha parlato così del match di stasera tra Lazio e Milan: "È uno scontro diretto per la volata Champions. In una partita più importante per la Lazio che per il Milan, visto il distacco in classifica dei biancocelesti, che se mirano a raggiungere certe posizioni non possono più sbagliare. Il Milan dovrà sopperire alla mancanza di Zlatan con una prova di squadra, sapendo di non poter contare su un colpo del campione svedese. Il Milan attuale ha bisogno di Ibrahimovic, è un giocatore che sposta gli equilibri, difficile prescindere da uno così. Restano comunque elementi molto importanti in squadra, vedi Donnarumma, Kessie e Tomori, che è stato un acquisto azzeccatissimo".