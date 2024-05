Paquetá risponde alla FA: "Sorpreso e turbato dalle accuse. Combatterò con ogni respiro"

vedi letture

Non si è fatta attendere la risposta di Lucas Paqueta alla FA dopo la notizia delle accuse per aver ricevuto appositamente 3 cartellini la scorsa stagione per far trarre benefici a uno o più persone dalle scommesse. Con un post su Instagram il centrocampista del West Ham ha espresso il suo stato d'animo: "Sono estremamente sorpreso e turbato dal fatto che la FA abbia deciso di incriminarmi. Per nove mesi ho collaborato in ogni fase delle loro indagini e ho fornito tutte le informazioni possibili. Nego completamente le accuse e combatterò con ogni respiro per riabilitare il mio nome. A causa del processo in corso, non fornirò ulteriori commenti".