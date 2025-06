Parma, casting aperto per la panchina: proposti anche due ex Milan

Con Cristian Chivu ormai promesso all'Inter, il Parma si ritrova la panchina scoperta e da coprire. Tra valutazioni e riflessioni nella società gialloblù, la volontà è di ripartire in fretta dopo il cambio di guida, che dovrà essere ad ogni modo giovane e moderno, nonché capace di dare un valore e una centralità nel progetto ai giovani a disposizione.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport al momento sono due i nomi che rimbalzano nella testa della dirigenza del Parma: Daniele De Rossi e Alberto Gilardino, per altro già contattati. DDR, esonerato lo scorso settembre dalla Roma, vanta consensi e feedback positivi dal canto suo per l'aura che da sempre lo contraddistingue nonché la volontà di riscatto per tornare subito ad allenare dopo un divorzio troppo affrettato in giallorosso.

Nel calderone di profili al vaglio c'è anche Paolo Vanoli, che il Torino ha salutato per assicurarsi Baroni ma finito nei radar del Cagliari. Altrimenti l'alternativa Francesco Farioli, libero di firmare per chiunque dopo aver dato le dimissioni dall'Ajax. Stando al quotidiano romano nel frattempo sono stati proposti anche l'ex Juventus Andrea Pirlo - che non ha incassato un gran benestare dal Parma e prossimo al Dubai United - insieme a Gennaro Gattuso, che ha concluso l'anno di esperienza in Croazia, all'Hajduk Spalato.