Pato, possibile ritorno in Italia: il brasiliano si propone al Genoa

Tra i più grandi rimpianti del tifo rossonero non si può non citare il nome di Alexandre Pato. Il brasiliano, arrivato in Italia con grandi auspici, ha mostrato le sue qualità con la maglia del Milan per pochi anni inserendosi poi in un tunnel di esperienze esotiche e altalenanti. Ora svincolato, Pato potrebbe tornare in Italia: secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', infatti, il brasiliano si sarebbe proposto al Genoa di Preziosi che starebbe riflettendo attentamente sull'opportunità.