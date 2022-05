MilanNews.it

Dopo la vittoria del Milan contro l'Atalanta, Giampaolo Pazzini, ex attaccante rossonero, ha parlato così a DAZN di Rafael Leao: "Leao ha dentro le fiammate da giocatore decisivo. Anche in una giornata in cui non era particolarmente brillante è stato decisivo, è una cosa importante. Sbloccare questa partita è stata fondamentale".