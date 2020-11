Pazzini si ritira, con il Milan ha segnato 24 gol in 86 presenze

Dal primo gol in poi, ne sono arrivati a raffica. Forse non quanti avrebbe voluto, ma comunque tanti. Con i club, 190, per la precisione. Oggi Giampaolo Pazzini ha dato l’addio al calcio: 17 anni fa, il 17 agosto 2003, l’esordio da professionista, con la maglia dell’Atalanta contro il Venezia. Poi Fiorentina, Sampdoria, le due milanesi, il Verona e una non fortunatissima esperienza in Spagna con il Levante.

I numeri di Pazzini

Gol in carriera: 190 in 569 presenze

Con l’Atalanta: 15 gol in 56 presenze

Con la Fiorentina: 33 gol in 136 presenze

Con la Sampdoria: 48 gol in 87 presenze

Con l’Inter: 19 gol in 60 presenze

Con il Milan: 24 gol in 86 presenze

Con il Verona: 50 gol in 135 presenze

Con il Levante: 1 gol in 9 presenze

Con la Nazionale: 4 gol in 25 presenze