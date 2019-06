Perugia, dopo Nesta un altro ex rossonero in panchina

Massimo Oddo e il Perugia hanno raggiunto l'accordo, l'ex allenatore dell'Udinese è pronto per ripartire dalla Serie B. Reduci dall'addio di Nesta a fine campionato, i grifoni avevano valutato più profili per la panchina negli ultimi giorni, con la cerchia dei candidati che si era ristretta nelle ultime ore ai nomi di Oddo e Grosso. Adesso, il club di Santopadre ha trovato l'intesa con il terzino ex Milan e Lazio, sulla base di un contratto biennale che Oddo firmerà nelle prossime ore. Mancano solo le ultime formalità e dopodiché Oddo sarà, a tutti gli effetti, il nuovo allenatore del Perugia.