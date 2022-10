Pochi minuti per Kessie, Xavi: "La concorrenza qui è agguerrita, ma è un professionista"

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'inizio stagione al Barcellona di Frank Kessie non è stato quello atteso. L'ex Milan ha giocato poco con i blaugrana, chiuso dai vari Busquets, Pedri, De Jong, Gavi. Per questo, alla vigilia della sfida contro l'Athletic Bilbao, in conferenza stampa al tecnico del Barça, Xavi Hernandez, è stata posta una domanda sul centrocampista e sul suo utilizzo, a cui Xavi ha risposto così: La concorrenza qui è agguerrita. Si sta allenando molto bene, ma è un grande professionista e sono sicuro che otterrà i suoi minuti per tutta la stagione".