Possibile scambio Kessie-Brozovic tra Inter e Barcellona

Il Barcellona ha contattato l'Inter per provare a intavolare uno scambio con protagonisti Kessie e Brozovic. L'intento dei catalani è quello di mettere a bilancio una plusvalenza, visto che il centrocampista ivoriano è arrivato a parametro zero, e in contemporanea migliorare la qualità e l'esperienza della mediana. La risposta nerazzurra è stata tiepida, ma considerando che in rosa ha già due potenziali sostituti del croato, ovvero Calhanoglu e Asllani, non considera tale progetto di mercato da scartare a priori. Le parti ne riparleranno subito dopo la Supercoppa, ovvero quando Marotta e Ausilio faranno ritorno in Italia. A riportarlo è Il Corriere della Sera.