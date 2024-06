Posto a rischio per Donnarumma nel PSG? L'Equipe scrive che Luis Enrique ci sta pensando

Gianluigi Donnarumma non è più certo del posto al Paris Saint-Germain. Certo, sulla carta resta assolutamente il primo portiere, ma secondo quello che si legge oggi su L'Equipe l'acquisto di Matvey Safonov per 20 milioni dal Krasnodar è stato proprio per dare nuovamente una concorrenza adeguata all'ex Milan, ormai numero uno del PSG stabilmente da due anni, dopo una prima stagione in ballottaggio con Keylor Navas.

Il quotidiano francese scrive che dietro la decisione di prendere un estremo difensore promettente come Safonov c'è Luis Enrique. L'allenatore asturiano vuole creare competizione tra i pali, aggiungendoci anche Arnau Tenas, un altro che ha risposto molto bene quand'è stato chiamato in causa nell'ultima stagione. Nessuna gerarchie prestabilita, dunque, perché il tecnico ex Barcellona vuole tutti sul pezzo. E la dirigenza del Paris Saint-Germain l'ha anche comunicato a Donnarumma e al suo entourage.