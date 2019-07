Pro Vercelli, Gilardino nuovo allenatore

Alberto Gilardino, ex attaccante del Milan, è il nuovo allenatore della Pro Vercelli. Ecco il comunicato ufficiale apparso sul sito del club piemontese: "La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto in data odierna l’accordo con il Sig. ALBERTO GILARDINO, che sarà il nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico sarà presentato ufficialmente alla stampa giovedì 11 luglio alle ore 23, nella sala stampa dello stadio “Silvio Piola”. L’evento sarà trasmesso in diretta nel corso della trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale”. In bocca al lupo a mister Alberto Gilardino per la nuova avventura!".