PSG, Thiago Silva giocherà la Champions poi sarà addio: per ora nessuna offerta concreta

Terminerà a fine stagione l'avventura di Thiago Silva al Paris Saint-Germain. Il difensore brasiliano è in scadenza di contratto e a fine stagione lascerà la capitale francese. Secondo quanto riporta RMC Sport, il calciatore non vuole fare sconti al club e quindi resterà in rossoblu fino ad agosto e disputerà quindi la Champions League. Per il futuro invece è ancora tutto incerto. L'ex Milan vorrebbe restare in Europa nonostante il suo stipendio sia molto alto, 11 milioni di euro all’anno. Per il momento non c’è nessuna offerta concreta.