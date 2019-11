Ramaccioni: "Ho fiducia in Maldini e Boban. Ibra? Il suo ritorno al Milan sarebbe una buona cosa"

Silvano Ramaccioni, ex team manager rossonero, ha parlato così a Radio Anch'io Sport del Milan e del possibile ritorno di Ibrahimovic: "Ho grande fiducia sia in Maldini che in Boban, sono stati grandissimi giocatori e possono diventare grandi dirigenti. Il ritorno di Ibra sarebbe una buona cosa, ma questo non vuol dire vendere Piatek e gli altri perchè servono tutti per rimediare a questo inizio di stagione difficile. Ibra è un grande professionista. Con il Milan, andammo ad Amsterdam per l'inaugurazione del nuovo stadio. Prima della partita, Costacurta e altri giocatori vennero da me e mi dissero di guardare quel giocatore con la maglia numero 9 che da dietro sembrava Van Basten. Era Zlatan Ibrahimovic. Purtroppo non abbiamo potuto prenderlo subito, ma arrivò al Milan qualche tempo dopo. Ha lasciato un grande ricordo al Milan. La crisi del Milan? Qualcosa di positivo si sta muovendo nelle ultime partite. In dirigenza forse manca un po' di esperienza. Io sono un grande tifoso rossonero e soffro per questa situazione. Qualcosa va fatto perchè a livello mentale si sblocchino quei meccanismi che ai nostri tempi erano naturali".