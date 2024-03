Real Madrid, Ancelotti su Bellingham: "Ha qualcosa di Kakà"

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato a Sky di Jude Bellingham e lo ha paragonato ad un suo ex giocatore al Milan: "Ha qualcosa di Kakà. Non c'è molta differenza su come arrivano a far male agli avversari. Dall'arrivo di Kakà il gioco è cambiato e anche le caratteristiche dei giocatori che giocano in quella posizione. Chi gioca ora sulla trequarti è sicuramente un giocatore più potente rispetto a 20 anni fa quando in quella posizione giocavano giocatori con più talento che potenza".

Non è la prima volta che Ancelotti fa questo parallelismo tra l'inglese e il brasiliano. A dicembre, prima della sfida di Champions League contro l'Union Berlino, l'ex tecnico rossonero aveva dichiarato: "Jude ha più qualità nel muoversi senza palla e il non giocare con un centravanti fisso gli permette di avere più spazio di quanto Kakà abbia mai avuto in un sistema di gioco diverso e con più giocatori".