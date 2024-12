Real Madrid, Dalot nuova idea per la fascia destra ma lo United chiede 50 milioni

L'infortunio di Dani Carvajal (con l'avanzare dell'età di pari passo) pesa, e parecchio. Tra la corsa ai ripari con Lucas Vasquez e lo smistamento di Valverde da terzino destro, Carlo Ancelotti non ha più assi nella manica. Così il Real Madrid si sta muovendo con passo nemmeno troppo felpato sul mercato per potenziare quella zona di campo: al momento il nome più citato è quello di Alexander-Arnold, in scadenza a fine stagione, anche se un approdo nel mercato invernale pare quasi impossibile. Tuttavia, non è l'unico profilo seguito.

L'indiscrezione

Ma stando alle ultime informazioni raccolte da Relevo, c'è una nuova idea annidata nelle menti della dirigenza madrilena ed è quella di Diogo Dalot. Peccato che la risposta del Manchester United, attuale detentore del cartellino, sia stata dura, perché per prelevare il giocatore lusitano da Old Trafford serviranno almeno 50 milioni di euro. Il contatto con l'entourage dell'ex Milan c'è già stato, però, anche se ai tempi in cui Erik Ten Hag sedeva ancora sulla panchina dei Red Devils.

Il problema è il prezzo

Perché il club inglese dopo averlo comprato per 22 milioni di euro dal Porto non intende lasciarlo partire per una cifra inferiore al doppio di quella investita inizialmente. Chiaro, il mercato è lungo e ricco di imprevisti e colpi di scena, magari con l'inserimento di alcuni giocatori nell'affare il costo potrebbe essere abbattuto. Intanto il Real Madrid, specifica il portale spagnolo, si è informato sulla situazione di Dalot: difficile chiudere il colpo a 50 milioni, ma sarebbe certamente un colpo a buon rendere sulla fascia destra.