Reggina, Menez: "Voglio la Serie A il prima possibile"

Lunga intervista per Jeremy Menez alle colonne del Corriere dello Sport. L'ex Milan e Roma si è raccontato alla vigilia della ripresa della Serie B con la sua Reggina. "Ci siamo allenati bene - spiega il francese in merito alla lunga pausa affrontata dai calabresi -. E poi abbiamo giocatgo 5 gare in 20 giorni. Bene il riposo. La coppia con Denis? German è un grande campione e una grande persona. Si gioca benissimo insieme. Ha sbagliato due rigori ma può capitare. Sa di avere la nostra totale fiducia. Passerà il periodo. Con lui sto benissimo in campo e fuori. Come ripartiremo dopo due sconfitte? Con lavoro, carattere e soprattutto tanta fiducia. Bisogna continuare così senza pensare di cambiare qualcosa. Dove possiamo arrivare? Voglio andare in Serie A prima possibile. Ognuno di no si alza il mattino pensando a dare il massimo per raggiungere un grande obiettivo".