Reggina, risoluzione consensuale per l'ex rossonero Mastour

Hachim Mastour non è più un giocatore della Reggina. L'ex centrocampista del Milan, per lui un passato nel Settore Giovanile rossonero, ha risolto il suo contratto con i calabresi con un anno d'anticipo ed è attualmente svincolato. Ad annunciarlo è il club calabrese con una nota sul proprio sito ufficiale: "Reggina 1914 comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Hachim Mastour. Il club augura ad Hachim le migliori fortune umane e professionali".