Rivoluzione Bologna: ipotesi addio per Mihajlovic, si fa il nome dell'ex Milan Gattuso

Sinisa Mihajlovic a fine campionato risolverà il suo contratto con il Bologna: a scriverlo è bolognasportnews.it, annunciando una vera rivoluzione in seno al club felsineo, con Saputo insoddisfatto dei risultati ottenuti in relazione ai suoi investimenti. Se rimangono al loro posto gli attuali dirigenti, il nome più gettonato per la successione del serbo è quello dell'ex rossonero Rino Gattuso, reduce dalla brevissima avventura con la Fiorentina e da quelle più lunghe con Napoli e Milan.