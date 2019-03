RMC SPORT - Incocciati a MN: "Bakayoko o Biglia? Ogni tecnico vorrebbe avere questi problemi"

Giuseppe Incocciati, ex giocatore rossonero, è intervenuto alla trasmissione “Milan News” su RMC Sport e ha commentato così il momento del Milan:

Su Bakayoko e Biglia: "Dopo la prestazione di Verona, Biglia si ripropone. Bakayoko ha fatto benissimo finora e ha dato grandi certezze al centrocampo del Milan. Queste cose sono positive per un allenatore, ogni tecnico vorrebbe avere questi problemi".

Su Paquetà: "Io lo terrei nella sua posizione, è adatto a quel ruolo. Dà equilibrio, qualità e velocità, perde pochi palloni ed è molto bravo nei passaggi. Bakayoko mezzala? Lo vedo meglio davanti alla difesa. Io sinceramente non cambierei, la squadra ha trovato il giusto equilibrio con Paquetà mezzala sinistra".

Su Suso: "Castillejo sta attraversando un ottimo momento. Non so se Suso non stia bene fisicamente, ma credo che Suso, anche se ha qualche problema, dovrebbe partire dal primo minuto. Poi eventualmente si cambia qualcosa a partita in corso".