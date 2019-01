RMC SPORT - Incocciati a MN: "Milan? In questo momento meno si tocca e meglio è. Piatek ha tutto per non far rimpiangere Higuain"

Durante la trasmissione “Milan News” su RMC Sport, Giuseppe Incocciati, ex di Milan e Napoli, ha parlato così del :

Su Milan-Napoli: "Il Napoli ha confermato quanto di negativo si era visto in campioanto, mentre il Milan ha dimostrato di essere più fresco e di essere messo molto bene in campo con un Piatek in più. Il polacco ha caratteristiche importanti, è un vero finalizzatore. Il Napoli è stato deludente".

Su Biglia e Bakayoko: "In mezzo al campo, in questo momento, c'è un ottimo equilibrio. Quando tornerà Biglia dovrà ragionare su questo equilibrio. In questo momento, secondo me, meno si tocca questa squadra e meglio è".

Su Roma-Milan: "E' uno scontro diretto per il quarto posto, è una gara importante. Il Milan ha intrapreso una strada produttiva sia a livello di gioco che di risultato. E' un momento importante per la squadra di Gattuso".

Su Piatek e Higuain: "Piatek ha tutto per non far rimpiangere Higuain".

Sul mercato: "Il Milan ha cercato un attaccante esterno sinistro. Non so oggi potrà accadere qualcosa. Il Fair Play Finanziario blocca purtroppo il mercato dei rossoneri".