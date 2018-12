RMC SPORT - Sala a MN: "Gattuso fa bene a non dare nulla per scontato, stasera il suo Milan giocherà per vincere"

In merito al gara di questa sera del Milan contro l'Olympiacos, Luigi Sala, ex difensore rossonero, ha rilasciato queste parole ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”: "Gattuso fa bene a non dare nulla per scontato, lui vuole vincere e continuare a fare bene. Il suo Milan giocherà per fare la partita e per vincere".