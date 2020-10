Robinho rischia l’estradizione: ecco il motivo

"Sto ridendo perché non mi interessa, la donna era completamente ubriaca, non sa nemmeno cosa sia successo". Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, questa è solo una delle tante dichiarazioni dell’ex giocatore del Milan Robinho, oggi al Santos, diffuse in esclusiva dal canale brasiliano Globo Esporte: il reporter Lucas Ferraz è entrato in possesso degli atti della sentenza che certifica la condanna del calciatore, ritenuto colpevole di uno stupro avvenuto nel 2013 a Milano. Ora il giocatore rischia l'estradizione.