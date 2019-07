Roma, nuovi contatti per Higuain: i nodi sono Dzeko e lo stipendio

La Roma sogna Gonzalo Higuain. Il centravanti della Juventus è il vero grande sogno per l'attacco, tanto che in queste ore ci sono nuovi contatti per capire la fattibilità dell'affare, nonostante le parole del fratello che hanno escluso un'altra squadra in Italia per il Pipita.

PRIMA DZEKO - L'idea della Roma però non può prescindere dall'addio del bosniaco, sempre vicino all'Inter. Dalla sua cessione dovrebbero arrivare circa 15 milioni di euro, liberando sia la casella da attaccante sia il bilancio da un ingaggio pesante da oltre 4 milioni di euro a stagione. L'ipotesi Inter è sempre viva, nonostante il rallentamento degli scorsi giorni.

PROBLEMA INGAGGIO - La Roma però non ha intenzione di corrispondere l'intero stipendio a Higuain, ma solo 4,5 milioni annui. Il resto dovrebbe mettercelo la Juventus sotto forma di buonuscita, oppure provare a spalmare l'ingaggio per un'altra stagione. È lo scoglio più difficile da superare per un eventuale approdo in giallorosso.