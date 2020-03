Ronaldinho giocatore più richiesto del torneo carcerario in Paraguay. Ma non potrà segnare

Ronaldinho è ancora in carcere dopo aver tentato di entrare in Paraguay con un passaporto falso. L'ex campione brasiliano, ovviamente non passa inosservato anche all'interno del carcere, dove diversi prigionieri gli hanno già chiesto di fare parte di quella o l'altra squadra nel campionato di calcio carcerario denominato "Quadrilatero". Prigionieri e poliziotti con età superiore ai 35 anni possono prendere parte al torneo e l'ex Milan è ovviamente il più richiesto. Unica regola diversa dagli altri per Ronaldinho è quella di non poter segnare nel corso delle partite. Gli altri carcerati hanno imposto questa regola per evitare troppo squilibrio nel torneo con il brasiliano che potrà al massimo fornire assist ai compagni. A riportarlo è ABC TV Paraguay.