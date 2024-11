S.Bratislava, Kucka: "Difficile valutare questo Milan. Una volta giocano bene, altre volte giocano male"

Juraj Kucka, centrocampista dello Slovan Bratislava ed ex calciatore rossonero, intervenuto oggi in conferenza stampa in vista della sfida contro il Milan di domani, ha dichiarato:

Per te la partita di domani è un regalo di Natale... Come stai?

"Mi sento bene, è più di una settimana che mi alleno regolarmente e ho giocato un tempo sabato. Non vedo l'ora che si giochi, come tutto il resto della squadra. Spero che sia una bella partita per noi e magari riusciamo a rubare almeno un punto al Milan".

Senti ancora qualcuno al Milan?

"C'è solo uno che è rimasto, uno dei magazzinieri, ma non sono contatto con lui".

Cosa pensi del Milan di oggi?

"È molto difficile valutare che squadra è, i risultati sono quello che sono. Una volta giocano bene, altre volte giocano male. Dovremo fare molta attenzione. Non sarà una partita facile, ma lotteremo fino alla fine".

Che Milan vi aspettate?

"Mi auguro un Milan che soffra un po', come succede di solito contro le squadre un po' più deboli".