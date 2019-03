Sabadini: "Gattuso assomiglia a Rocco, Piatek mi ricorda Pulici. Derby? Spero vinca il Milan"

L'ex rossonero Giuseppe Sabadini, intervistato da derbyderbyderby.it, ha parlato così del derby di domenica tra Milan e Inter: "Il derby è una storia a sè, il Milan ha costruito una compagine giovane con tanti prospetti interessanti, inoltre noto che si sta riprendendo anche Suso che può essere un fattore. I rossoneri hanno inanellato una serie di vittorie ma senza entusiasmare. L’Inter rimane una bella squadra, che si è ripresa nonostante i problemi di spogliatoio come dimostrano i recenti risultati ottenuti dall’undici di Spalletti. Mi auguro da rossonero che possa vincere l’undici di Gattuso. Gattuso? Noto delle similitudini tra Rocco e Gattuso, a parte la prestanza fisica, li accomuna l’essere 'brontoloni'. Di certo Rocco vantava una maggiore esperienza e soprattutto la capacità attraverso la sua semplicità e simpatia di riuscire a risollevare o a mantenere i piedi ben saldi a terra i propri calciatori. Piatek? Mi ricorda un pò Pulici, per il suo essere abile nei movimenti e letale in area di rigore. Il polacco è una bella sorpresa ma deve dimostrare il suo valore nel lungo periodo per essere definito un campione".