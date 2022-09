Sacchi: "A volte il Milan si allunga troppo, Pioli deve lavorare su questo aspetto"

MilanNews.it

Che errori deve correggere il Milan di Stefano Pioli? Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha detto la sua alla Gazzetta dello Sport: "A volte il Milan si allunga troppo e quando ti allunghi troppo non sei più una squadra, non riesci più a pressare con i tempi giusti, ti mancano i sincronismi, i giocatori sono troppo distanti tra di loro. Ecco, Stefano deve lavorare su questo aspetto".