Sacchi e il 3-5-2 di Pioli: "Sbagliato cambiare idee e sistema di gioco. Schierare la retroguardia a cinque significa perdere certezze"

MilanNews.it

In merito alla scelta di Pioli di cambiare modulo nel derby e passare al 3-5-2, l'ex tecnico rossonero Arrigo Sacchi ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Pioli ha fatto un grandissimo lavoro, questo non va mai dimenticato. Però nel derby, bisogna essere onesti, con le sue scelte ha cancellato tutto quel lavoro. A mio avviso è un errore cambiare idee e sistema di gioco. È vero che Hernandez e Giroud sono strizzati come limoni, dopo l’avventura al Mondiale, ma questo non significa che si debba modificare il modulo. Forse ha voluto coprirsi di più? D’accordo, ma si può fare anche in altro modo. Anziché giocare con due centrocampisti, mettine tre. Attaccanti come Giroud e Leao non rientrano? Aiutali con un uomo in più in mezzo. Ma schierare la retroguardia a cinque significa perdere certezze. Il Milan è parso impaurito, persino terrorizzato".