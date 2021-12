Sacchi: "Il Milan ha fatto qualcosa di straordinario nella prima parte della stagione"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato così del Milan di Pioli: "I rossoneri hanno fatto qualcosa di straordinario nella prima parte della stagione, quando con l’entusiasmo hanno sopperito all’inesperienza. Ultimamente hanno avuto qualche difficoltà. Devono tornare a essere una squadra compatta e unita, se vogliono lottare fino in fondo. Adesso la difesa è troppo arretrata, non si può sempre buttare il pallone lungo per Ibra: i miracoli non li fa neanche lui".