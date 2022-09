Sacchi: "Il Milan ha sofferto i ritmi molto alti imposti dal Salisburgo"

MilanNews.it

Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport l'esordio del Milan in Champions League contro il Salisburgo: "Una partita da 6. Al massimo da 6+. Non è stata una prestazione ottima, insomma. I rossoneri hanno sofferto i ritmi molto alti imposti dal Salisburgo. In Europa il pressing è il pane di tutte le squadre, tranne che le nostre. Gli austriaci non avevano grandi campioni, erano quasi tutti ragazzi, eppure hanno saputo tenere testa a una formazione come il Milan grazie all’organizzazione, alla compattezza e al ritmo".