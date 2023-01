Sacchi: "In questo momento la presenza di Maldini a Milanello conta molto, Paolo incarna il club con il suo stile e le sue regole"

MilanNews.it

In merito a quanto sia importante la presenza a Milanello di uno come Paolo Maldini in questo momento difficile del Milan, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Quanto conta la presenza di Maldini a Milanello in momenti così? Molto, moltissimo. Paolo incarna il club con il suo stile, le sue regole, la sua storia. Ecco, le regole non devono mancare mai: l’intelligenza di un gruppo si allena anche così".