Sacchi: "Leao sembra che abbia il motorino, che partita Theo. Bene anche Bennacer"

MilanNews.it

Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha spiegato chi sono i rossoneri che gli sono piaciuti di più ieri sera nella sfida contro il Napoli: "Chi mi è piaciuto di più del Milan? Due su tutti: Leao ed Hernandez. Leao sembra che abbia il motorino, mentre gli altri vanno in bicicletta. Punta l’avversario e lo salta con una facilità impressionante. Adesso deve diventare bravo a dare continuità alla sua azione. E poi Hernandez, quando è fisicamente a posto, è davvero un toro: ha forza e resistenza. Non molla mai. Nei minuti di recupero ha avuto l’energia per fare una volata di sessanta metri e regalare un assist d’oro a Saelemaekers. Mi è piaciuto molto anche Bennacer: ottimo nella fase di pressing e nel distribuire il gioco. E ho visto in crescita pure Kessie".