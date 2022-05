Sacchi: "Milan, ecco il segreto dietro la vittoria dello scudetto: il collettivo"

MilanNews.it

In merito al segreto dietro allo scudetto del Milan, l'ex tecnico rossonero Arrigo Sacchi non ha nessun dubbio come ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Nessun dubbio: il collettivo. Il Milan ha dimostrato, anche se non sempre, di essere un collettivo sul campo. E quando è stato un collettivo, cioè spesso, ha divertito il pubblico e ha proposto un calcio europeo, finalmente lontano dalla vecchia tradizione italiana. Un calcio fatto di pressing, di entusiasmo, di spirito di sacrificio, di buon possesso palla, di sinergia. Quando si arriverà all’interiorizzazione, allora sì che sarà davvero stato raggiunto il massimo".