Sacchi: "Nel derby il Milan ha tenuto ritmi 'europei'"

Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport la prestazione del Milan nel derby di ieri sera: "Il primo tempo è stato molto divertente. Il Milan ha cominciato forte, ha spinto subito sull’acceleratore e ha tenuto ritmi che definirei 'europei'. 'Europei' nel senso che in Italia, generalmente, si va più piano, mentre nelle coppe, dove le squadre giocano in undici e non in sei o sette come fanno le nostre, si pedala a ritmi forsennati. E infatti il Milan è riuscito a pressare in zona offensiva e a rubare tanti palloni".