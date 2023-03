Sambenedettese, l'ex Milan e Udinese Angelini nel gruppo che vuole il club. Ma Renzi non vende

Fonte: tuttomercatoweb.com

Futuro ancora da definire per la Sambenedettese, con la cessione che un momento sembra cosa imminente e il momento dopo situazione estremamente remota. Come si legge sul Corriere Adriatico-Ascoli, Francesco Angelini, imprenditore residente a Montecarlo, sarebbe nuovamente interessato a rilevare il club, avvalendosi dell'aiuto di Roberto Patrassi, storico osservatore del Milan e dell’Udinese che ieri ha così parlato: "Mi hanno contattato e ho detto a chi è interessato alla Samb di focalizzarsi su due punti fondamentali. Il primo è quello di mettere sul tavolo una fideiussione assicurativa o bancaria che equivalga a tre anni di budget, e il secondo è quello di stilare un progetto tecnico che coinvolga anche il territorio con le forze locali migliori. Se sono stato coinvolto da Angelini? Non lo cose ci sia lui dietro. So che si tratta di un gruppo che ha interessi internazionali. L’importante, chiunque sia, è che abbia certi requisiti e abbia voglia di fare calcio a certi livelli".