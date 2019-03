Sassuolo, Locatelli: "Al Milan non sentivo più fiducia, ho sofferto e pianto per l'addio"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, è tornato a parlare del suo addio al Milan. Ecco le sue parole: "Non so se è giusto dire che mi abbiano abbandonato, ma non sentivo più fiducia. E ho sofferto e pianto, sono sincero: è stata la mia vita per 10 anni. Ma sapevo che la scelta giusta era Sassuolo, che avrei sentito l’affetto giusto, qui. Affetto da ripagare, visto quanto ha speso".